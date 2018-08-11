Orman köylüleri için 4 milyon liralık kredi

Isparta
Orman Bölge Müdürlüğü ORKÖY Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde 2018 yılı programı kapsamında 4 milyon lira kredi dağıtıldı. Süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, besi sığırcılığı ve kültür mantarcılığı fasıllarında tahsis edilen 3 milyon 250 bin TL ve ek olarak tahsis edilen 750 bin TL ile toplam 4 milyon TL'lik kredi 37 orman köyünde 206 aileye dağıtıldı. Proje çalışmalarına göre temmuz ayı sonu itibariyle Isparta, Eğirdir, Sütçüler, Burdur
, Bucak, Gölhisar ve Dinar işletme müdürlüklerinde tahsis edilen 4 milyon liralık kredinin yüzde 20 si olan 800 bin TL hibe olmak üzere 3 milyon 200 bin TL'si 5 yılda, yılda bir taksit olacak şeklinde geri ödenmesi planlandı.