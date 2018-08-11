Yayladan uzaya

Türkiye'nin
birçok zirvesinde yapılan ölçümler sonunda, gökyüzü gözlemlerinin yapılabileceği en karanlık noktanın, Isparta
'nın Yenişarbademli ilçesindeki 1700 rakımlı Melikler Yaylası olduğu belirlendi. KARANLIK PARK ÖNERİSİ Ankara
Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ethem Derman ve ekibi tarafından yapılan ölçümlerde Melikler Yaylası'nın uzay gözlemcileri için en ideal nokta olduğu belirlendi. Bu yaylada Karanlık Gökyüzü Parkı yapılmasını istediklerini belirten Prof. Dr. Derman, "Hep birlikte Türkiye'nin ilk karanlık park projesi yapılabilir" diye konuştu.