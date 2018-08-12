25 yıllık sorun çözüldü

ÇALIŞMALAR MEYVE VERDİ
Başkan Türel, 9 Ağustos tarihli encümen toplantısında sorunu çözecek olan imar uygulamasını onaylayarak Side Mahallesi'ndeki imar problemini çözmüş oldu. Mahkeme kararları ve vatandaş mağduriyetleri dikkate alınarak tapuda yapılacak tescillerden sonra mülkiyetler üzerindeki tüm kısıtlamalar ortadan kalkacak. Askı ilanı işlemleri de başlatıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, AK Parti'nin Serik İlçe Danışma Toplantısı'na da katıldı. İlçede yapılan yatırımları anlatan Türel, yenilerinin de artarak süreceğini ifade etti.