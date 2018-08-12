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25 yıllık sorun çözüldü

Giriş Tarihi: 12.8.2018
25 yıllık sorun çözüldü
Antalyalya'nın Manavgat ilçesine bağlı gözde turizm bölgelerinden Side'nin yıllardır bekleyen imar sorunu Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından çözüldü. 1992-1993 yıllarında, Side Belediyesi'nin imar uygulamaları, hazinenin açtığı davalar sonucunda iptal edilmişti. Ardından Side'de mülkiyeti bulunan birçok vatandaş tapularındaki haklarını kullanamaz hale gelmiş ve tüm imar faaliyetleri durmuştu.

ÇALIŞMALAR MEYVE VERDİ
Başkan Türel, 9 Ağustos tarihli encümen toplantısında sorunu çözecek olan imar uygulamasını onaylayarak Side Mahallesi'ndeki imar problemini çözmüş oldu. Mahkeme kararları ve vatandaş mağduriyetleri dikkate alınarak tapuda yapılacak tescillerden sonra mülkiyetler üzerindeki tüm kısıtlamalar ortadan kalkacak. Askı ilanı işlemleri de başlatıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, 'nin Serik İlçe Danışma Toplantısı'na da katıldı. İlçede yapılan yatırımları anlatan Türel, yenilerinin de artarak süreceğini ifade etti.

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25 yıllık sorun çözüldü
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