25 yıllık sorun çözüldü

Antalya lya'nın Manavgat ilçesine bağlı gözde turizm bölgelerinden Side'nin yıllardır bekleyen imar sorunu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından çözüldü. 1992-1993 yıllarında, Side Belediyesi'nin imar uygulamaları, hazinenin açtığı davalar sonucunda iptal edilmişti. Ardından Side'de mülkiyeti bulunan birçok vatandaş tapularındaki haklarını kullanamaz hale gelmiş ve tüm imar faaliyetleri durmuştu.

ÇALIŞMALAR MEYVE VERDİ

Başkan Türel, 9 Ağustos tarihli encümen toplantısında sorunu çözecek olan imar uygulamasını onaylayarak Side Mahallesi'ndeki imar problemini çözmüş oldu. Mahkeme kararları ve vatandaş mağduriyetleri dikkate alınarak tapuda yapılacak tescillerden sonra mülkiyetler üzerindeki tüm kısıtlamalar ortadan kalkacak. Askı ilanı işlemleri de başlatıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, AK Parti'nin Serik İlçe Danışma Toplantısı'na da katıldı. İlçede yapılan yatırımları anlatan Türel, yenilerinin de artarak süreceğini ifade etti.