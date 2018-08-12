AESOB alışveriş için çağrı yaptı

Antalya
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB
) Başkanı Adlıhan Dere, 'Kurban Bayramı'nda alışverişi esnaftan yapın' çağırısı yaptı. AVM
'ler yerine esnafın tercih edilmesini isteyen Dere, güvenli alışveriş için de birlik üyesi esnafın tercih edilmesi gerektiğini, merdiven altı üretim ve satış yapan yerlerden uzak durulması gerektiğini belirtti. Başkan Dere, bayramın ilk günü AVM'lerin kapatılması konusunda da çağrıda bulundu. Dere, tatilin 9 güne çıktığına dikkat çekerek, turist sayısının fazla olmasına rağmen her şey dahil sistemi nedeniyle tatilcilerin otelden dışarı çıkmadığını, bunun da esnafa katkıyı sınırlandırdığının altını çizdi