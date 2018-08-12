Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > AESOB alışveriş için çağrı yaptı

alışveriş için çağrı yaptı

Giriş Tarihi: 12.8.2018
AESOB alışveriş için çağrı yaptı
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği () Başkanı Adlıhan Dere, 'Kurban Bayramı'nda alışverişi esnaftan yapın' çağırısı yaptı. 'ler yerine esnafın tercih edilmesini isteyen Dere, güvenli alışveriş için de birlik üyesi esnafın tercih edilmesi gerektiğini, merdiven altı üretim ve satış yapan yerlerden uzak durulması gerektiğini belirtti. Başkan Dere, bayramın ilk günü AVM'lerin kapatılması konusunda da çağrıda bulundu. Dere, tatilin 9 güne çıktığına dikkat çekerek, turist sayısının fazla olmasına rağmen her şey dahil sistemi nedeniyle tatilcilerin otelden dışarı çıkmadığını, bunun da esnafa katkıyı sınırlandırdığının altını çizdi
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AESOB alışveriş için çağrı yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN