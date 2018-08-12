Altın bozdurma arttı satış azaldı

Antalya
Kuyumcular Odası Başkanı Ali Çelik, altın bozduranların arttığını, satışların düştüğünü söyledi. Çelik, yaz aylarının düğün sezonu olduğunu belirterek, "Kuyumcular, takı alacak düğün sahiplerine örneğin önceki yıllarda 10 bilezik satışı gerçekleştiriyorsa şimdi 5 ya da 6 bilezik satış yapıyor" dedi. Otellerdeki her şey dahil sisteminin Antalya
merkezindeki kuyumcuların satışını da etkilediğini belirten Başkan Çelik, oteller bölgesindeki kuyumcuların merkez kuyumculara göre daha iyi olduğunu aktardı