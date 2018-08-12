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Altın bozdurma arttı satış azaldı

Giriş Tarihi: 12.8.2018
Altın bozdurma arttı satış azaldı
Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Çelik, altın bozduranların arttığını, satışların düştüğünü söyledi. Çelik, yaz aylarının düğün sezonu olduğunu belirterek, "Kuyumcular, takı alacak düğün sahiplerine örneğin önceki yıllarda 10 bilezik satışı gerçekleştiriyorsa şimdi 5 ya da 6 bilezik satış yapıyor" dedi. Otellerdeki her şey dahil sisteminin merkezindeki kuyumcuların satışını da etkilediğini belirten Başkan Çelik, oteller bölgesindeki kuyumcuların merkez kuyumculara göre daha iyi olduğunu aktardı
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Altın bozdurma arttı satış azaldı
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