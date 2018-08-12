Balıkçı torununa tekneli konvoy

Isparta'da Remziye ve Kerim Dündar'ın çocukları Eray ile Eren'in sünnet gezileri Eğirdir Gölü'nde yaklaşık 20 teknenin katıldığı konvoyla yapıldı. Davulcu ve zurnacı için özel kayık tutuldu, gölde kayıklarla yapılan sünnet gezisi etraftakilerin meraklı bakışlarıyla yaklaşık bir saat sürdü. Eğirdir Limanı'nda balonlarla süslendikten sonra göle çıkan tekneler gölün Lodos tarafında gezilerini gerçekleştirdi.

MEMLEKETTE SÜNNET

Aslen Eğirdirli bir balıkçının kızı olan düğün sahibi Remziye Dündar, "Memleketim Eğirdir'de, doğup büyüdüğüm Eğirdir Gölü'nde çocuklarımızın sünnet gezisini tekneyle yaptık. Balo ve sünnet yemeğimizi de eşimin memleketi olan Gelendost Bağıllı Köyü'nde yapacağız" dedi.