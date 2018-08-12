CHP’de Antalya tasfiyesi

CHP'de bir dönem Genel Başkanlık nezdinde temsil edilAntalyalya, yönetimden silindi. 2016 yılında CHP'nin İşveren Sendikaları ve Meslek Birliklerinden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) giren ve 2018'de yeniden bu göreve getirilen Çetin Osman Budak, yeni MYK'da ise liste dışı kaldı. Budak'ın MYK'da değişen 5 isim arasında yer alması, hükümette Dışişleri ile Kültür ve Turizm olmak üzere iki bakanlıkla temsil edilen Antalya adına hayal kırıklığı yarattı, 'CHP Antalya'yı boşladı', 'Kemal Kılıçdaroğlu başarısızlığın faturasını Antalya'da Budak'a kesti' söylemlerine neden oldu. Budak'ın, 28 delegeden 11'inin değişim için imza vermesine engel olamamasının da kesik yemesinin gerekçeleri arasında olduğu iddia edildi.

KİMLER GELDİ KIMLER GEÇTİ

Deniz Baykal'ın 1992 yılında seçildiği Genel Başkanlık görevini olaylı bir şekilde 2010 yılında bırakmasının ardından, Antalya'nın izleri CHP'den silinmeye başlamıştı. CHP'nin son kurultayında da Parti Meclisi'ne Antalya'dan giden tek isim Çetin Osman Budak olmuştu. Ondan önce de Devrim Kök, Gürkut Acar, Osman Kaptan gibi CHP'nin Antalya Milletvekilleri Parti Meclisi'nde görev almıştı. 2002 yılındaki seçimlerde ilk sırada yer alan CHP, 2007 yılı itibariyle birincilik koltuğunu AK Parti'ye devretmişti. 2007'de AK Parti ile CHP arasında yüzde 5 olan fark ise her seçimde kemikleşti ve 24 Haziran seçimlerinde de yüzde 6'ya çıktı. Bir dönem, 'CHP'nin kalesi Antalya' söylemi de böylece boşa çıktı.

? FARKLI YORUMLAR YAPILDI

CHP'NIN eski Kemer İlçe Başkanı Umut Güneş tepkisini, 'Güle güle Çetin Osman Budak. Örgütler, yaptıklarınızı asla unutmayacak' sözleriyle dile getirdi. Partililer de bu mesajın altına yorum yağdırdı: "Antalya'yı Sayın Budak bu hale getirdi. Kendi ilçesi Serik'te üçüncü parti oldu."

GÖNÜLDEKİ YERİNİ KAYBETTİ

CHP'LI Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi gazeteci Songül Başkaya ise köşe yazısında "Ya koltuk ya çevresi ya da başka nedenlerle Budak, değişti. Gönüllerdeki yerini ciddi sarstı ve güven ortamını yaraladı. Belli görevlerde devam edebilir ama gönüllerdeki eski yerini alması zor" yorumunda bulundu.