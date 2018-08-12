Devlet şefkati Elmalı’da

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Elmalı ilçesinde selin yaşandığı bölgede inceleme yaptı. Önce Salur, ardından Karaköy mahallelerinde selin zarar verdiği sera ve bahçeleri gezen Pakdemirli, çiftçilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Devletin tüm kurumlarıyla yaşanan felakete müdahale ettiğine işaret eden Pakdemirli, "Bölgenin normal hayatına dönmesi için yoğun çaba ve gayret sarf ediliyor. Bölgede 610 dekar alanda zarar, 21 hayvan da telef olmuş gözüküyor" diye konuştu.

FAZLASINI YAPACAĞIZ

Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğüne değinen Pakdemirli, "Devlet burada. Yaraları sarmak, şefkatli kollarıyla vatandaşını kucaklamak için buradadır. Kimse endişe etmesin 10 gün içerisinde tüm zarar tespit edilmiş olacak. Bu sonuçlara göre de devlet ne gerekiyorsa yapacak. Biz de bakanlık olarak yapmamız gerekenden fazlasını yapacağız. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi'ne borcu olan üreticilerimizin de borçlarını erteleyeceğiz. Zarar gören üreticiler başvurursa borçlarını erteleyeceğiz" dedi.

TAŞKIN ÖNLEME PROJELERİ

Tarım sigortasının önemine işaret eden Pakdemirli, sigorta yaptırılması uyarısında bulundu. Felaketlerin yeniden yaşanmaması için ders çıkartılacağını vurgulayan Pakdemirli "Gelecekte de bu olayların tekrarını yaşamayalım diyoruz. Teraslandırma yapacaksak, yapacağız. Taşkın önlemeyle ilgili ne gerekiyorsa hızlı şekilde yapacağız" ifadelerini kullandı. Bakan Pakdemirli'ye AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik ile AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin eşlik etti.