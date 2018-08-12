Umuda yolculuk

Antalyaspor 2018- 2019 sezonunun ilk maçında yarın Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Bütün transfer sezonu boyunca mali krizle boğuşan kırmızı beyazlı yönetim arazi satışından elde edilen gelirle bir nebze de olsa rahatlamasına rağmen yeni transferlerden Aly Cissokho ve Serdar Özkan'ın lisansları çıkarılamadı. Yönetimin yarın gündüz sorunu çözüp lisans çıkartması halinde bu iki oyuncu forma giyebilecek. Zeki ise sakatlığı nedeniyle kafilede yer almayacak.

TAKVİYE YAPILACAK

Takımdan ayrılan Deniz Kadah ve Sakıb Aytaç'ın yerine transfer yapacaklarını ifade eden Basın sözcüsü Cumhur Arıcı, "Görüştüğümüz oyuncular var. Kulübün ekonomik durumu çerçevesinde oyuncu alacağız. Onun dışında, yönetim, teknik heyet ve futbolcularımız, taraftarımız yeni sezona hazır" ifadelerine yer verdi.