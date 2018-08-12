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Umuda yolculuk

Yeni lerine henüz lisans çıkartamayan sezona yarın oynanacak maçı ile start verecek

Giriş Tarihi: 12.8.2018

Antalyaspor 2018- 2019 sezonunun ilk maçında yarın spor ile deplasmanda karşılaşacak. Bütün sezonu boyunca mali krizle boğuşan kırmızı beyazlı yönetim arazi satışından elde edilen gelirle bir nebze de olsa rahatlamasına rağmen yeni transferlerden Aly Cissokho ve Serdar Özkan'ın lisansları çıkarılamadı. Yönetimin yarın gündüz sorunu çözüp lisans çıkartması halinde bu iki oyuncu forma giyebilecek. Zeki ise sakatlığı nedeniyle kafilede yer almayacak.

TAKVİYE YAPILACAK
Takımdan ayrılan Deniz Kadah ve Sakıb Aytaç'ın yerine transfer yapacaklarını ifade eden Basın sözcüsü Cumhur Arıcı, "Görüştüğümüz oyuncular var. Kulübün ekonomik durumu çerçevesinde oyuncu alacağız. Onun dışında, yönetim, teknik heyet ve futbolcularımız, taraftarımız yeni sezona hazır" ifadelerine yer verdi.

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Umuda yolculuk
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