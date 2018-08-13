Güzel başlasın

Antalyaspor, Süper Lig'de sezonu Kayseri'de açıyor. Geçtiğimiz yılı 14'üncü sırada tamamladıktan sonra bütün yaz dönemini mali krizle boğuşarak geçiren kırmızı beyazlılar, tüm sorunları unutup Antalya'ya 3 puanla dönmek için hazırlıklarını tamamladı. Dün sabah Kayseri'ye giden kırmızı beyazlılar, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Kayseri'de yaptığı son çalışmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.

AntalyaBİYET HEDEFİ

Takımda yeni transferler Aly Cissokho ve Serdar Özkan'ın lisansları maddi sorunlar nedeniyle çıkartılamadı. Zeki de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Ev sahibi Kayserispor ise bu sezon Ertuğrul Sağlam'ı takımın başına getirdikten sonra yeni transferleriyle güç kazandı. Kendi evindeki ilk maçta galibiyet hedefleyen sarı kırmızılı takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Rekabette öndeyiz

ANTALYASPOR ile Kayserispor bugün tarihlerinde 49'uncu maça çıkacak. Bu maçların 19'unu Antalyaspor, 15'ini Kayserispor kazanırken 14 karşılaşma da berabere tamamlandı. Süper Lig maçlarında da Antalyaspor'un 11-4 üstünlüğü var. İki takım arasındaki rekabet 29 Eylül 1968 tarihinde deplasmanda Antalyaspor'un 3-0 kazandığı karşılaşma ile başlamıştı.

Sakıb rakip oldu

ANTALYASPOR'DAN Kayserispor'a transfer olan Sakıb Aytaç bugün eski takımına karşı forma giyecek. 2104'te Tavşanlı Linyitspor'dan transfer olduktan sonra 4 yıl kırmızı beyazlı formayı terleten Sakıb, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından Kayserispor'a imza atmıştı. Sakıb, kariyerinde ilk kez Antalyaspor'a karşı oynayacak

Antalyaspor taraftarı yok

ANTALYASPOR taraftarı Kayseri'de takımına destek veremeyecek. Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar gereği Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nın deplasman tribünlerine seyirci alınmayacak. Emniyet, bireysel gelen Antalyaspor taraftarının da tribünlere girmesine izin vermeyecek.

GÖÇEK İLE ŞANSSIZIZ

KAYSERİSPOR ile Antalyaspor arasındaki karşılaşmayı yönetecek olan Hüseyin Göçek, iki takım arasındaki bir maçı ikinci kez yönetecek. Göçek, geçtiğimiz yıl Türkiye Kupası'nda oynanan ve Kayserispor'un 3-1 kazandığı, Antalyaspor'un 2 kırmızı kart gördüğü karşılaşmayı yönetmişti. Göçek'in bu güne kadar yönettiği 29 maçta Antalyaspor sadece 6 galibiyet alabilirken 13 kez de yenilmişti.