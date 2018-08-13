Kepez alev alev

Antalya lya'nın Kepez ilçesinde bir evde ocakta unutulan yemek yangın a neden oldu. İlçedeki diğer yangına ise olay yerinde tesadüfen bulunan haşere ilaçlama ekibi müdahale etti.

YEMEKTEN YANGIN ÇIKTI

Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde oturan Ayşe Deveci, ocağa koyduğu yemeği unutunca yangın çıktı. Alevleri söndürmek isterken sol elini yakan Deveci, yangını söndüremeyince itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken sağlık görevlileri ise Ayşe Deveci'nin yanan eline müdahale etti. Yangın nedeniyle evde küçük çaplı hasar meydana gelirken, uzun süre gözyaşı döken Deveci'yi eşi ve komşuları teselli etti.

YANGIN KAHRAMANLARI

Kepez ilçesinde çıkan diğer yangına ise bölgede bulunan haşereyle mücadele ekipleri müdahale etti. Varsak Esentepe Mahallesi'nde çıkan yangın kısa süre içerisinde evlere sıçradı. Yangın nedeniyle büyük panik yaşanırken, şans eseri bölgede bulunan Büyükşehir Belediyesi Haşereyle Mücadele Ekipleri hemen olay yerine geçerek ilk müdahaleyi yaptı ve yangının büyümesini engelledi. Ardından gelen itfaiye alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında, arıcılık ile uğraşan emekli Mustafa Arim'in (59), 10 arı kovan yandı.