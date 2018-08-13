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Kepez alev alev

Kepez’de iki ayrı yerde çıktı. Yemeği ocakta unutan kadın yanmaktan kurtuldu. Diğer yangını ise haşere ilaçlama ekibi söndürdü

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018
Kepez alev alev
Antalyalya'nın Kepez ilçesinde bir evde ocakta unutulan yemek a neden oldu. İlçedeki diğer yangına ise olay yerinde tesadüfen bulunan haşere ilaçlama ekibi müdahale etti.

YEMEKTEN YANGIN ÇIKTI
Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde oturan , ocağa koyduğu yemeği unutunca yangın çıktı. Alevleri söndürmek isterken sol elini yakan Deveci, yangını söndüremeyince itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken sağlık görevlileri ise Ayşe Deveci'nin yanan eline müdahale etti. Yangın nedeniyle evde küçük çaplı hasar meydana gelirken, uzun süre gözyaşı döken Deveci'yi eşi ve komşuları teselli etti.

YANGIN KAHRAMANLARI
Kepez ilçesinde çıkan diğer yangına ise bölgede bulunan haşereyle mücadele ekipleri müdahale etti. Varsak Esentepe Mahallesi'nde çıkan yangın kısa süre içerisinde evlere sıçradı. Yangın nedeniyle büyük panik yaşanırken, şans eseri bölgede bulunan Büyükşehir Belediyesi Haşereyle Mücadele Ekipleri hemen olay yerine geçerek ilk müdahaleyi yaptı ve yangının büyümesini engelledi. Ardından gelen itfaiye alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında, arıcılık ile uğraşan emekli Mustafa Arim'in (59), 10 arı kovan yandı.

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Kepez alev alev
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