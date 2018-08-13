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Küçük Furkan’a maganda kurşunu

Giriş Tarihi: 13.8.2018
Küçük Furkan’a maganda kurşunu

Burdur'un? Bucak ilçesinde düğünde atılan tabancadan çıkan mermi, yaklaşık ileride bakkal dükkanının önünde oturan ortaokul öğrencisi 'a (14) isabet etti. Yaralanan Toprak, hastanede tedaviye alındı. Bucak ilçesine bağlı Yüreğil Köyü'nde önceki gece okul bahçesinde yapılan düğünde, davetliler tabancayla havaya ateş açtı. Bu sırada bir tabancadan çıkan mermi, düğün alanından yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulunan bakkal dükkanının önünde oturan 7'nci sınıf öğrencisi Furkan Toprak'ın başına isabet etti.

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Yaralanan Furkan Toprak, çağırılan ambulansla Bucak 'ne götürüldü, ilk müdahalesinin ardından da Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyatla başındaki mermi çıkarılan Furkan, yoğun bakıma alındı. Jandarma, Furkan Toprak'ın yaralanmasına neden olan magandanın yakalanması için çalışma başlattı.

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Küçük Furkan’a maganda kurşunu
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