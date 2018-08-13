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Şimşek telafi edecek

’in ilk haftası A. için şanssız bitti. Şimşek deplasmanda DG ’a 1-0 yenildi

Giriş Tarihi: 13.8.2018

Spor Toto 'in ilk haftasında Demir Grup kendi sahasında konuk ettiği Aytemiz 'u genç oyuncusu Emre'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Maçta ilk tehlikeli pozisyonda VAR kararı uygulandı. Sivas ceza alanı içinde yaşanan karambolde Alanyaspor'un golü, VAR kararı sonrası iptal edildi. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi. DIREĞE TAKILDI
İkinci yarıya iyi başlayan Alanyaspor, 52'nci dakikada şanssız bir pozisyon yaşadı. Villafanez'in pasında ceza alanı dışında topla buluşan Bobo'nun yerden vuruşunda top direkten döndü. Bitime 6 dakika kala golü bulan Sivasspor oldu. Emre, sağ kanattan Douglas'tan aldığı topla ceza alanı önüne doğru hareketlenip yerden sert ve düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. Bu gol maçın da skoru olurken Alanyaspor evine eli boş döndü.

TAKIM DAHA İYİ OLACAK
Alanyaspor teknik direktörü , Sivasspor karşısında iyi mücadele ettiklerini belirterek, bu sonucu ilerleyen haftalarda telafi edeceklerini söyledi. "Ortada geçen, denk kuvvetlerin maçıydı" diyen Bakkal, "Uzaktan yediğimiz bir gol maçın skorunu belli etti. Haftalar ilerledikçe taşlar daha da yerine oturacak. Ama iki takım da ligin iyi takımı. Önümüzdeki haftalarda çok daha rahat gidebilecek bir Alanyaspor düşünüyorum" diye konuştu.

EMRE HER AN GİDEBİLİR
Emre Akbaba'nın ile adının anılması ve transfer süreci hakkında da açıklamalarda bulunan Bakkal, "Hazırlığımızı gidecek diye yaptık. Her an gidebileceğini bekliyorsunuz oyuncunun ama Emre gitmediği zaman da bu takıma faydalı olabilecek oyuncu. Gidiyor, gitti, gidecek. Gidiş veya kalışı belli olursa daha da rahatlayacağımızı söyleyebilirim" diye konuştu.

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Şimşek telafi edecek
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