Şimşek telafi edecek

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u genç oyuncusu Emre'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Maçta ilk tehlikeli pozisyonda VAR kararı uygulandı. Sivas ceza alanı içinde yaşanan karambolde Alanyaspor'un golü, VAR kararı sonrası iptal edildi. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi. BOBO DIREĞE TAKILDI

İkinci yarıya iyi başlayan Alanyaspor, 52'nci dakikada şanssız bir pozisyon yaşadı. Villafanez'in pasında ceza alanı dışında topla buluşan Bobo'nun yerden vuruşunda top direkten döndü. Bitime 6 dakika kala golü bulan Sivasspor oldu. Emre, sağ kanattan Douglas'tan aldığı topla ceza alanı önüne doğru hareketlenip yerden sert ve düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. Bu gol maçın da skoru olurken Alanyaspor evine eli boş döndü.

TAKIM DAHA İYİ OLACAK

Alanyaspor teknik direktörü Mesut Bakkal, Sivasspor karşısında iyi mücadele ettiklerini belirterek, bu sonucu ilerleyen haftalarda telafi edeceklerini söyledi. "Ortada geçen, denk kuvvetlerin maçıydı" diyen Bakkal, "Uzaktan yediğimiz bir gol maçın skorunu belli etti. Haftalar ilerledikçe taşlar daha da yerine oturacak. Ama iki takım da ligin iyi takımı. Önümüzdeki haftalarda çok daha rahat gidebilecek bir Alanyaspor düşünüyorum" diye konuştu.

EMRE HER AN GİDEBİLİR

Emre Akbaba'nın Galatasaray ile adının anılması ve transfer süreci hakkında da açıklamalarda bulunan Bakkal, "Hazırlığımızı gidecek diye yaptık. Her an gidebileceğini bekliyorsunuz oyuncunun ama Emre gitmediği zaman da bu takıma faydalı olabilecek oyuncu. Gidiyor, gitti, gidecek. Gidiş veya kalışı belli olursa daha da rahatlayacağımızı söyleyebilirim" diye konuştu.