Tasarruf değil şov

Antalya lya'nın Kemer ilçesinin CHP 'li Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün 'tasarruf şovu' tartışma yarattı. Kamuda alınacak tasarruf tedbirlerinin açıklanmasının ardından belediyenin kiraladığı makam aracı nı iade eden ve makam aracı olarak kullanacağı otomobili cebinden ödeyerek aldığını söyleyen Gül, yakıt parasını da kendisinin karşılayacağını söylemiş ve "Bunun Türkiye 'ye örnek olması lazım" demişti. Kemer'de ayrıca başkan yardımcıları ve daire müdürlerinin de saat 17.00'den sonra makam arabalarını kullanmayacağı açıklanmıştı.

EŞİNE ARABA TAHSİS EDİLDİ

Ancak bu açıklamalar inandırıcı gelmedi. Özellikle Başkan Gül'ün eşi Neşe Gül'e makam aracı tahsis edilmiş olması tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı. Tasarruf şovundan önceki belediye meclis toplantısında bu konunun AK Partili meclis üyeleri tarafından gündeme getirildiği öğrenildi. AK Partili meclis üyelerinin Neşe Gül'e araç tahsis edilmesi ve kiralık araçların akaryakıt harcamalarıyla ilgili soruya, "O benim eşimdir. Başkan eşi olarak hakkıdır" diye cevap veren Mustafa Gül'ün, daha sonra tasarruf şovu yapması eleştiri aldı.

İADE ETSİN

Meclis toplantısında, Muratpaşa ilçesi Kundu turizm bölgesinde Neşe Gül'ün içinde bulunduğu makam aracının fotoğrafı da sunulmuştu. AK Partili Meclis Üyesi Emine Canik, "Araç kira giderleri ve yakıt giderleri soru önergemize cevap vermedi. Önergeyi reddetti. 9 yıl boyunca sömürücülük yap. Şimdi de takdir toplamaya çalış" diye tepkisini dile getirdi. Emine Canik, Kemer Belediyesi'nin bir sonraki meclis toplantısında konuyu gündeme getireceklerini de belirterek, "Bütçeden yapılan fuzuli harcamaların geriye dönük kontrolünü ve özellikle eşinin ve ailesinin yakın fertlerinin kullanımına tahsis edilmiş araçların yakıt harcamalarının iadesini talep edeceğiz" açıklamasında bulundu.

AĞIRLAMAYA 7.5 MİLYON

Bir diğer AK Partili Meclis Üyesi Yunus Nergiz ise Gül'ü 'tribüne oynamakla' itham etti. Nergiz, "Mustafa Gül tasarruf konu konusunda zerre samimi olsa 7.5 milyon lirayı temsil ve ağırlamaya, 8.1 milyonu kültür adı altında eğlenceye harcayıp, paraları çarçur etmezdi. Ayrıca belediye kasasından dış kaynaklar adı altında harcanan 35 milyon liranın da nereye gittiği meçhul" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADASERT ELEŞTİRİLER

MUSTAFA Gül'e sosyal medyadan da tepki yağdı. Kemerliler tepkilerini "Müdürlere araç yasağı getireceğine, eşine tahsis edilmiş makam aracını geri al", "Belediye kaynaklarını kendin ve ailen için kullanıyorsun, makam aracını vermekle Kemer halkını kandıramazsın". "Bu tasarruf okyanusta damla, bizi mi kandırıyorsun", "Seçim yaklaşınca Kemer halkına salak muamelesi yapılıyor", "Ateş bacayı sarmış ki su dökmeye çalışıyorlar", "Yıllardır kiralık arabaya harcanan paraya 3 araba alınırdı" yorumlarıyla dile getirdi.