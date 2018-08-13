Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Tütüncü’nün üniversite hedefi

Tütüncü’nün üniversite hedefi

Giriş Tarihi: 13.8.2018
Tütüncü’nün üniversite hedefi
AntalyaLYA Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, üniversiteler kenti olma hedefindeki 'ya Kepez'den de destek vereceklerini söyledi. Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği'ni (ANSİAD) ziyaret ederek Başkan Sadi Kan ve yönetimi ile bir araya gelen Tütüncü, Antalya'ya yeni bir üniversite kazandırma çalışmasının olduğunu söyledi. Bu konuda 6-7 yıldır çalışma yaptıklarını anlatan Tütüncü, "Antalya'nın 'üniversiteler kenti' olma vizyonuna Kepez'den güçlü bir katkı vermek en önemli önceliğimiz" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tütüncü’nün üniversite hedefi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN