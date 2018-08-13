Tütüncü’nün üniversite hedefi

Antalya
LYA Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, üniversiteler kenti olma hedefindeki Antalya
'ya Kepez'den de destek vereceklerini söyledi. Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği'ni (ANSİAD) ziyaret ederek Başkan Sadi Kan ve yönetimi ile bir araya gelen Tütüncü, Antalya'ya yeni bir üniversite kazandırma çalışmasının olduğunu söyledi. Bu konuda 6-7 yıldır çalışma yaptıklarını anlatan Tütüncü, "Antalya'nın 'üniversiteler kenti' olma vizyonuna Kepez'den güçlü bir katkı vermek en önemli önceliğimiz" diye konuştu.