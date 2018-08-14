Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri 9 yaşında 83 suç kaydı

9 yaşında 83 suç kaydı Plajlardan hırsızlık yapan 5 kişilik çeteden iki kişi yakalandı. Yakalananlardan, poliste 83 suç kaydı bulunan 9 yaşındaki D.E. bir aile büyüğüne teslim edildi

Giriş Tarihi: 14.8.2018