9 yaşında 83 suç kaydı

Antalya
'daki
plajlarda hırsızlık yapan 5 kişiden oluşan çeteden 1'i çocuk 2 kişi yakalandı. 9 yaşındaki kız çocuğunu da suça sürükleyerek hırsızlık yaptıran çetenin, polisten kaçarken bile hırsızlık yaptığı belirlendi. Konyaaltı Plajı ve Kemer'in Ayışığı Plajı'nda da hırsızlık yapan 5 kişinin Kumluca yönüne gittiği bilgisine ulaşan Kemer Emniyet Müdürlüğü görevlileri bölgede önlem aldı. YAKININA TESLİM EDİLDİ
Finike plajında hırsızlık yaparken fark edilen çete üyelerinden suça sürüklenen D.E. (9) ile Zehra Y. (23) yakalandı. Gruptaki 3 erkek üye ise kaçtı. Yakalanan şüphelilerin yapılan suç sicili araştırmasında suça sürüklenen D.E.'nin 83 hırsızlık olayından suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Yakalanan Zehra Y.'nin de çok sayıda hırsızlık ve dolandırıcılık olayında isminin geçtiği belirlendi. Küçük D.E., hakkında velayet kararı verilinceye kadar bir aile büyüğüne teslim edilirken, Zehra Y. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.