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9’uncu yıl için özel kutlama

Giriş Tarihi: 14.8.2018
9’uncu yıl için özel kutlama
Özdilek Park Antalya'nın 5 Ağustos'ta Simge Sağın konser etkinliği ile başlayan 9'uncu yıl kutlama etkinlikleri hafta sonunda da devam etti. 11–12 Ağustos günlerinde düzenlenen balon korteji etkinliği, izleyen misafirlere eğlenceli dakikalar yaşattı. 'Size Jaguar Yakışır' kampanyasının çekilişi ile başlayan etkinliğe ilgi büyüktü. Sahnede çekiliş sonrasında kazananın ismi heyecanla açıklandı. Çekiliş sonrasında Buray sahne aldı ve sevilen şarkısı 'Deli Divane'yi sevenleriyle hep birlikte söyledi.
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9’uncu yıl için özel kutlama
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