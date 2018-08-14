Antalya’nın mutlu çocukları

Antalya
Büyükşehir Belediyesi, kreş, anaokulu, zıp zıp park, çocuk tiyatrosu, oyuncak kütüphanesi, okullar ligi gibi çocuklara yönelik bir çok projeyi hayata geçirdi. 'Mutlu bir Antalya
, mutlu çocuklarla mümkün' diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, Antalyalı çocuklara güneş gibi sıcacık, pırıl pırıl bir gelecek sağlamak için durmadan çalıştıklarını söyledi. Başkan Türel, "Dünyada kaç belediye binasında kapıdan girer girmez çocuk merkezi vardır? Bizim var. Zıp zıp parkımız, spor okullarımız, okullar ligimiz, çocuk etkinlik odalarımız, konservatuarımız hep Antalya'nın çocukları için. Çocuk tiyatromuz oyun rekorları kırdı. AKBEM'ler de çocuklarımızın derslerine yardım ettik. Karnesi iyi olanlara beş yıldızlı otellerde ailelerle beraber tatil hediye
ettik. Benim için bundan daha büyük bir mutluluk yok. Antalya'nın çocukları şanslı ve mutlu çocuklar olacak" dedi. TÜRKİYE'DE İLK
Mobil Otobüs /Mobil Tır kreş hizmetiyle ikamet ettiği bölgede anaokulu bulunmayan maddi yetersizlikten dolayı anaokulu hizmeti alamayan 3-6 yaş arası çocuklara ücretsiz kreş hizmeti veriliyor. ASMEK Kursu'na giden vatandaşlara destek olmak adına oluşturulan çocuk etkinlik odaları da küçük Antalyalıların sosyalleşmelerine katkıda bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi Türkiye
'nin ilk Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Birimini kurarak ulusal ve uluslararası arenada Antalya'nın adını çocukların yer aldığı tiyatro oyunları ile duyurarak bir ilke de imza attı.