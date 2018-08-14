Batı Akdeniz ayakta

Türkiye
, kendisine ikinci bir 15 Temmuz
yaşatmaya çalışan dış güçlerle mücadelesini her platformda gösteriyor. Antalya
, Isparta
, Burdur ve Fethiye'de Batı Akdenizliler
Türkiye düşmanlarına en güzel yanıtı veriyor. İşadamları, esnaf ve vatandaşlar bankalara akın etti, dolarları bozdurup 'Devletimizin yanındayız' mesajı verdi. ŞEHİTLER YAŞIYOR Antalya
'da yaşanan olay ise, 'şehitler bu mücadelede hala bizimle' dedirtti. Olayın merkezinde, 15 Temmuz'un bayraklaşan isimlerinden şehit Muhammet Oğuz Kılınç
var. Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç, son nefesini verdiğinde cüzdanında 600 lira vardı. Baba Zeki Kılınç, bu parayı Muhammet Oğuz'un iki kardeşi Gamze ve Mehmet Onur'a pay etti. NÖBET ARTIK BİZİM
Kardeşlerden Onur Kılınç
bu parayla yatırım amaçlı 100 dolar aldı. ABD'nin ekonomik savaş için tetiğe basmasıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın 'yastık altındaki paraları bozdurun' çağrısına uyan Onur Kılınç soluğu bankada aldı. 18 yaşındaki Onur Kılınç, "Ağabeyimin kanıyla şereflenen emanetine ihanet etmek istemedim. ABD'nin bizimle bu ekonomik savaşında kullandığı kurşunlara destek vermek istemedim. Ağabeyim Başkan Erdoğan'ın bir çağrısıyla nasıl memleket nöbetine koştuysa, ben de o bilinçle hareket etmek istedim. Şehit kardeşi olarak bu bizim görevimiz. Nöbet artık bizim" diye konuştu. ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ
Antalya iş dünyasından da çağrıya destek gelmeye başladı. Samut İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Samut, dolar ve eurodaki yükselişlerin inşaat sektörüne henüz olumsuz bir etkisinin yansımadığını belirtti. Samut, "Ülke olarak çok zorlu, kaos dolu dönemlerden geçtik. Ama hepsinin de üstesinden Allah'a şükür ki geldik. Bu durumu da atlatacağız" diye konuştu. ANTBİRLİK DE KATILDI
Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi (ANTBİRLİK) de Başkan Erdoğan'ın çağrısına 110 bin euro bozdurarak destek verdi. ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz
'un talimatıyla 110 bin euro, Türk lirasına çevrildi. Başkan Yavuz, "Ülke olarak verdiğimiz ekonomik savaştan galip çıkacağız. Bundan şüphemiz yok" ifadelerini kullandı. ISPARTA'DAN TEPKİ YAĞDI
Kur saldırısına Isparta'dan da tepki geldi. Isparta Ticaret
ve Sanayi Odası (ITSO) ile Isparta Ticaret Borsası (ITB) yönetimi ve üyeleri dolarlarını satıp Türk lirası satın aldı. ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve ITB Başkanı Ahmet Adar'ın öncülüğünde iş adamları dolarlarını bozdurdu. Isparta'da SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görev yapan 32 güvenlik personeli aralarında topladıkları parayı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışladı. ÇAĞRIYA KULAK VERDİ
Turizmci iş kadını Diyar İçkale Gültekin de bankaya giderek 36 bin dolarını TL'ye çevirdi. Türkiye'nin algı operasyonlarıyla diz çöktürülemeyeceğini ve kenetlenme zamanı olduğunu ifade eden Gültekin, "Başkan Erdoğan'ın çağrısı üzerine 36 bin dolarımı TL'ye çevirip ülkeme destek oluyorum ve bu kampanyayı destekliyorum" dedi. ESNAFIN KAMPANYASI
Doların yükselmesine tepki gösteren Burdurlu esnaf da, taksit sayılarını artırdı. Doların ani yükselişine inat vatandaşın alım gücünü kolaylaştırmak amacında olduklarını söyleyen esnaf Hüsnü Gümüşay 'Dövizin yükselişine inat' yazılı pankartı iş yerine asarak kampanyaya destek verdi. 2023 DOLAR BOZDURDU
Kur saldırısına Muğla'nın Fethiye ilçesinden de tepki var. AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan 2023 dolar bozdurdu. Sarıhan "Millet olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Türk milleti Başkanımızın çağrısına gönülden katılmaktadır'' dedi. Fethiye'de bir berber de dolar bozduran vatandaşları ücretsiz tıraş edeceğini açıkladı. TALAT ÖZTUZSUZ - Furkan YAZICI / ANTALYA, Ferhat KAYA / ISPARTA, Erdoğan CANKUŞ / FETHİYE