Genç sporculardan madalya hedefi

Antalya
Gençlik ve Spor Kulübü ile Polis Gücü sporcularından Eylül Sultan Tasgıran, Vatan Şahan Elmas ve Aleksey Hesapçı, 22-26 Ağustos'ta Ukrayna
'da yapılacak Muay Thai Uluslararası Karadeniz Kupası'na katılacak. Turnuvada ilk kez milli formayı giyecek sporcular, Antalya
Spor Salonu'nda hazırlıklara devam ediyor. Antrenör Yasın Urlu yönetiminde günde iki antrenman yapan sporcular, turnuvadan madalya ile dönmeyi hedefliyor. Urlu, "Turnuvaya Antalya'dan 3 sporcu katılacak. Sporcularım kazanacakları madalya ile Antalya'daki sporseverleri gururlandıracaktır" dedi.