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Gözü zirvede

’da 7 yıl önce dövüş sporlarına başlayan 20 yaşındaki Sevinç, Şampiyonu oldu. Genç sporcunun hedefi dünyanın en iyisi olmak

Giriş Tarihi: 14.8.2018
Gözü zirvede
Antalya'da dövüş sporlarına ilgi duyan babasının yönlendirmesiyle a başlayan ve şampiyonluğu kazanan 20 yaşındaki , sporunda da başarısıyla ailesini gururlandırdı. 7 yıl önce kick boks sporuna başlayan Sevinç Ürkmez, 2 yıl önce Türkiye şampiyonluğu kazandı. Kick boksun yanı sıra muay thai sporuna da ilgi duyan Sevinç, 2 yıldır bu iki branşta katıldığı şampiyonalarda dereceler elde etti. Bu yıl katıldığı iki şampiyonada da finalde rakiplerine yenilerek ikincilik elde eden Sevinç, muay thai süper liginde birincilik kazandı.

ŞANSSIZLIĞI YENECEK
Şampiyonalarda şanssızlık sonucu finalde rakiplerine yenildiğini anlatan Sevinç, gelecek turnuvalarda kazanmak istediğini söyledi. Hedeflerini anlatan Sevinç, "Gelecek yıl Türkiye şampiyonu olmayı istiyorum. Sonrasında da hedefim Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak" dedi.
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