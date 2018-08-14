Gözü zirvede

Antalya
'da dövüş sporlarına ilgi duyan babasının yönlendirmesiyle kick boks
a başlayan ve Türkiye
şampiyonluğu kazanan 20 yaşındaki Sevinç Ürkmez
, muay thai
sporunda da başarısıyla ailesini gururlandırdı. 7 yıl önce kick boks sporuna başlayan Sevinç Ürkmez, 2 yıl önce Türkiye şampiyonluğu kazandı. Kick boksun yanı sıra muay thai sporuna da ilgi duyan Sevinç, 2 yıldır bu iki branşta katıldığı şampiyonalarda dereceler elde etti. Bu yıl katıldığı iki şampiyonada da finalde rakiplerine yenilerek ikincilik elde eden Sevinç, muay thai süper liginde birincilik kazandı. ŞANSSIZLIĞI YENECEK
Şampiyonalarda şanssızlık sonucu finalde rakiplerine yenildiğini anlatan Sevinç, gelecek turnuvalarda altın madalya
kazanmak istediğini söyledi. Hedeflerini anlatan Sevinç, "Gelecek yıl Türkiye şampiyonu olmayı istiyorum. Sonrasında da hedefim Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak" dedi.