Şenlikte yıldız geçidi

Antalya
'nın
Korkuteli ilçesinde bu yıl 30'uncusu düzenlenecek olan Şehzade Korkut Yaz Şenlikleri ve Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşlerine yıldız yağacak. Yapılacak olan festivalde ünlü sanatçılar Azerin, Esat Kabaklı, Aynur Aydın, İlyas Yalçıntaş, Ali Kınık, Yusuf Güney, Simge Sağın sahne alacak. DOLU DOLU PROGRAM HAZIRLANDI
Korkuteli Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Kültür ve Sanat Festivali 29 Ağustos- 2 Eylül tarihleri arasında eski köy garajında yapılacak. Festivalde 29 Ağustos saat 20.00'de Azerin ve Esat Kabaklı sahne alacak. 30 Ağustos Perşembe günü ise aynı saatte Aynur Aydın ve saat 22.00'de İlyas Yalçıntaş konseri gerçekleşecek. 31 Ağustos'ta Ali Kınık, 1 Eylül'de de Yusuf Güney ve Simge Sağın sahne alacak.