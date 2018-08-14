Turistlerin çamur keyfi

Antalya
'nın Alanya ilçesinde kavurucu sıcaktan bunalan turistler günün stresini çamur banyosu ve köpük partisiyle atıyor. Hava sıcaklığının 35 derece, nem oranının ise yüzde 19 olarak ölçüldüğü Antalya
'da tatil yapan turistler havuz ve su parklarını doldurdu. Konaklı Mahallesi'nde hizmet veren bir SPA merkezinde Isparta'dan özel olarak kayalar arasından çıkan kükürtlü doğal kaynak suyu ile getirilen kil karışımından oluşan özel çamur, turistlerin ilgi odağı oldu. Su parkında havuza girip eğlenen çoğunluğu Rus olan turistler, sıcaklığı 10-15 derece arasında değişen tuz odasında serinleyip, ardından çamur banyosuyla keyifli anlar yaşadı. Vücutlarını çamurla kapladıktan sonra güneşte kurumasını bekleyen her yaştan turist, çamur banyosunun ardından bembeyaz köpükler arasında gönüllerince eğlendi. Bazı turistler şezlonglara uzanarak güneşlenmeyi tercih ederken bazıları da su kaydırağında günün stresini attı.