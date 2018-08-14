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Uzman çavuşa otomobil çarptı

MUHARREM MANĞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018
Uzman çavuşa otomobil çarptı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, yolda önlem alan uzman çavuş bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Kızılot Mahallesi Karpuz Çay Köprüsü'nde Müslüm B.'nin kullandığı 07 UC 760 plakalı otomobile, aynı istikamette seyir halindeki Fatih D.'nin kullandığı 07 UJ 630 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazanın ardından olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu görevlilerinin önlem aldığı sırada, Mustafa A.'nın kullandığı 07 AAP 70 plakalı otomobil, Jandarma Uzman Çavuş Abdülkerim Usta'ya (25) çarptı. Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınan Jandarma Uzman Çavuş Abdülkerim Usta'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

SÜRÜCÜ DE KAÇTI
Diğer taraftan meydana gelen ikinci kazanın ardından otomobile çarparak maddi hasarlı kaza oluşmasına neden olan hafif ticari aracın sürücüsü Fatih D., karanlıktan yararlanarak arazide izini kaybettirdi. Jandarma ekipleri tüm aramalarına rağmen Fatih D.'ye ulaşamadı.
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Uzman çavuşa otomobil çarptı
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