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Yayla havasında Desti Şenliği

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018
Yayla havasında Desti Şenliği
'nın Seydikemer ilçesi Dont Mahalle Muhtarlığı tarafından geleneksel hale getirilen Dont Desti Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Yayla Dont Mahallesi'nde yapılan 6'ncı Dont Desti Şenliği'nde yöre sanatçıları Neslihan Yılmaz Ören, Hüseyin Demir, Ozan Nihat, Arif Sümbül, İsmail Uzunoğlu ve Burdur ekibi yer aldı. Hareketli türkülerin eşliğinde yöre sakinleri piste fırlayıp, bol bol oynadı. Mahalle Muhtarı Mustafa Köse "Kültürümüze sahip çıkmak için bir aradayız. Bu güzel yayla havasında birlik ve beraberliğimizi bir kez daha ortaya koyuyoruz" dedi.
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Yayla havasında Desti Şenliği
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