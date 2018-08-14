Yürek dayanmaz

Muğla
'nın Fethiye ilçesinde tekne kazasında hayatını kaybeden Osman Kozacı'nın kızının babasına vedası yürekleri dağladı. Cenazenin teslim alınışı sırasında babasının ayakkabısını öpüp koklayan genç kız herkesi ağlattı. YÜREK DAĞLADI
Fethiye'nin Şahin Burnu mevkisinde Aygen Mert içimli balıkçı teknesinde arkadaşı Serdar Hürriyet Sungurluoğlu ile uyudukları sırada bir gulet yatın çarpması sonucu hayatını kaybeden Osman Kozacı'nın cansız bedeni ailesi tarafından morgdan alındı. Almanya
'dan Fethiye'ye tatile gelen Kozacı ailesi büyük bir acı yaşadı. Hayatını kaybeden eşi Gülsüm Kozacı ile kızı Gizem Kozacı
'nın göz yaşları sel oldu. Babasının ıslak ayakkabısını eline alan ve devamlı çığlıklar atarak öpüp koklayan Gizem Kozacı'nın feryatları yürekleri dağladı. Kozacı'nın cenazesi Seydikemer ilçesi Demirler Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.