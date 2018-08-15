24 yıllık acı dindi

Tunceli
'de gerçekleştirilen operasyonda, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde bulunan Atakan- Mahir kod adlı İbrahim Çoban
'ın ölüm haberi, teröristin şehit ettiği ailelerin evine bayramı erken getirdi. Çoban'ın 24 yıl önce şehit ettiği 6 öğretmenden Metin Kaynar
'ın annesi Kıymet (78) ve babası Osman Kaynar
(91), oğullarını şehit eden teröristin 24 yıl sonra öldürülmesiyle içlerinin biraz da olsa rahatladığını ifade etti. OĞLUMUN ACISI RAHATLADI Antalya
'nın Korkuteli ilçesine bağlı Bozova Mahallesi'nde yaşayan baba Osman Kaynar, "Oğlum artık geriye gelmeyecek. Allah onların belalarını versin diyorum. Allah onları daha da beter etsin diyorum. Oğlumu şehit eden teröristin öldürülmesi ile biraz içimiz rahatladı, o da cezasını çekti. Ama ateş düştüğü yeri yakıyor. 24 sene geçti. Ama ne kadar zaman geçerse geçsin devamlı geleceğini düşünüyoruz. Teröristin öldürülmesi oğlumun acısı biraz olsun rahatlattı" dedi. Osman Kaynar, oğullarının çalışırken maaşıyla kendilerine araba aldığını belirterek, "Metin'imi hatırlayınca tarlaya giderek orada çapa yaparak ağlayıp içimi atıyorum. O şehit olunca her gün arabaya sarılarak ağlıyordum" diye konuştu. Anne Kıymet Kaynar
ise "Ben yaşayana dek acısı bitmeyecek. Metin'imizle her zaman gurur duyuyorum. Onu şehit edenler belasını buldu. Metin'im rahat uyuyacak" dedi. Baba Osman Kaynar ve anne Kıymet Kaynar, şehit öğretmen Metin Kaynar'ın mezarını ziyaret ederek oğulları için dua etti. KURŞUNA DİZMİŞLERDİ
Öğretmen Metin Kaynar, askerliğini öğretmen olarak yaparken 1994 yılında Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Darıkent'te şehit edilmişti. Kaynar'ın da aralarında olduğu 6 öğretmeni lojmanlarından çıkartarak kurşuna dizen PKK
'lı teröristlerin başında İbrahim Çoban bulunuyordu. Çoban, vatandaşların ihbarıyla gerçekleşen operasyonda ölü ele geçirildi.