Antalya teslim olmaz

Batı Akdeniz Bölgesi, Türkiye 'ye yönelik 'kur saldırısına' karşı tek yürek oldu. Turizm ve ihracat gelirleri nedeniyle en yoğun döviz hareketinin olduğu illerin başında gelen Antalya 'da halk Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın çağrısına destek verdi. Kur saldırısına karşı katkı koymak isteyen Antalya lılar, döviz bürolarına giderek yastık altı döviz birikimlerini bozdurmaya başladı. Bazı esnaf da döviz bozduranlara ücretsiz hizmet vererek desteğini gösterdi.Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türkiye ekonomisinin ABD 'nin ekonomik yaptırımlarına karşı ayakta kalacak güçte olduğunu vurgulayarak "Antalya özel sektörü olarak Türkiye'nin ABD'ye vereceği her tür karşılığa desteğimiz tamdır. Ulusal bağımsızlığımız ve onurumuz için bu konuda her tür fedakarlığa hazırız" diye konuştu. Dayanışma vurgusu yapan Çetin, "Şirke tl erimiz ve vatandaşlarımız Türkiye ekonomisine ve milli paramıza güvenmelidir. Döviz mevduatı olan vatandaşlarımız dövizlerini TL'ye çevirmelidir" dedi.İthal girdileri olan, döviz borcu olan ya da kira sözleşmesi dolar üzerinden olan üyelerinin ciddi bir maliyet yükünün altında olduğuna da dikkat çeken Çetin, "AVM'ler ve işyeri sahipleri kira sözleşmeleri 4.00-4.20 arasında bir kur düzeyinden TL'ye dönüştürülmelidir. Şirketlerimiz temel girdilere zam yapmak için acele etmemelidir" önerilerinde bulundu.Antalya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, günün birlik ve beraberlik günü olduğunun altını çizdi. Dere, "ABD'nin yapmış olduğu Türkiye'ye bir tehdit var. Türkiye tehditlere boyun eğmez. Bir milli mücadele içindeyiz. Türk lirasına sahip çıkmalıyız. Antalya esnafı da bu bilinçle hareket ediyor" dedi. Dere, esnafın gösterdiği bu fedakarlığı, dükkan sahiplerinin de göstermesi gerektiğini belirterek, "Kiralar için acilen döviz kurunun sabitlenmesi gerekiyor. Bundan sonra da kiraların TL bazında alınması için yasal düzenleme yapılması şart" diye konuştu.Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ( MÜSİAD ) Antalya Şubesi Başkanı Ramazan Kalken ise üyelerinin dövizi bir yatırım aracı olarak kullanmadığını belirterek, "Her toplantımızda bu konuda üyelerimizi uyarıyorduk. Ticaretimizi milli paramız ile yapıyoruz. Tüm ticaret ve sanayicilerimizden de bu bilinçle hareket etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı. Kalken, "Milli ekonomi modelimizi hedef alan tüm saldırılara karşı, sonucu ne olursa olsun Başkan Erdoğan ve ekonomi yönetimimizin sonuna kadar arkasındayız. Bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz. Dik ve kararlı duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.Antalya'nın Kumluca ilçesinde vatandaşlar, ABD ile yaşanan dolar krizine tepki göstermek için dolarlarını bozdurarak TL'ye çevirdi. Grup adına açıklama yapan Mustafa Çetin, ABD ile yaşanan gerilim sonrası dolar kurundaki yükseliş üzerinden Türkiye'ye baskı yapılmasını kabul etmediklerini, buna tepki vermek amacıyla sembolik de olsa ellerinde bulunan ABD dolarlarını bozdurmak ve dolarların karşılığındaki Türk lirasını devlete bağışlamak istediklerini söyledi.Antalya Valisi Münir Karaloğlu, twitter hesabından herkesi TL'ye destek olmaya çağırdı. Hesabından vatandaşın elinde bulunan ABD doları, euro ve altını Türk lirasına çevirmenin vatana hizmet olacağını yazan Karaloğlu, "Bana soranlar olacaktır 'ne yaptın' diye? Türk lirası dışında param yok" ifadelerini kaydetti. Vatandaşlar yorumlarıyla da Vali Karaloğlu'na destek verdi.Antalya'da esnaf da kendi ölçüsünde kur saldırısına karşı ülke ekonomisine destek olmayı sürdürüyor. Esnaf Volkan Küçükali (37), Başkan Erdoğan'ın çağrısına uyarak döviz bozdurdu. 15 Temmuz'da Türkiye'yi dış güçlerin işgal etmeye çalıştığını söyleyen Küçükali milletten gerekli cevabı aldıklarını belirtti. Küçükali, "Tank ile top ile darbe yapmaya çalışanlar şimdi de dolar üzerinden darbe yapmaya çalışıyorlar. Dış mihrakların yaptığı dolar hamlesi başarısız olacak. Millet bu oyunu yine bozacak" diye konuştu.