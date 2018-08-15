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alışverişi için esnafa gidin

Giriş Tarihi: 15.8.2018
Bayram alışverişi için esnafa gidin
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Metin Sipahi, vatandaşlara ' alışverişlerinizi esnaflardan yapın' çağrısında bulundu. Ekonomik anlamda büyük bir durgunluğun yaşandığı günlerde yapılacak bayram alışverişinin esnafa can suyu olacağını kaydeden Sipahi, "Odamıza kayıtlı esnaflar sürekli denetleniyor. Buralardan yapacağınız alışverişi gönül rahatlığı içinde yapabilirsiniz" dedi. Sipahi ayrıca, alışverişleri esnasında yaşanacak her türlü sorun ve sıkıntı için odadan yardım istenebileceğini söyledi.
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Bayram alışverişi için esnafa gidin
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