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Çiftçi harekete geçti

lı üretici normalden 1 ay önce ekim yaptı. Çiftçinin hedefi, yükselen dolar karşısında üretimi bir an önce harekete geçirmek

Giriş Tarihi: 15.8.2018
Çiftçi harekete geçti
Antalya'da örtü altı ın önemli merkezleri arasında bulunan Aksu ilçesinde çiftçiler, yükselen dolar fiyatları karşısında üretimi harekete geçirmek için sebze fidanlarını toprakla 1 ay önceden buluşturma kararı aldı. Çiftçilerin hedefinde Türk lirasının dolar karşısında değer kaybının önüne geçmek var. Yükselen dolar fiyatlarına karşı rest çektiklerini ifade eden Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan Şahin, "Normalde bizim topraklarımız 2 ay boyunca nadasta kalır. Son günlerde yükselen dolar fiyatları karşısında üretimi harekete geçirmek için nadası 1 ay önceden sonlandırıyoruz. Amerika'nın dolar restine bizde üretimle rest çekiyoruz. Toprak ve fideyi bir ay erken buluşturacağız" dedi. Şahin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye seslenerek, "Biz dolara karşı bir üretim restini çekiyoruz. kendi kendisine yetebilen bir ülkedir. Ülkemizde ne tüketiliyorsa biz kendimiz üretelim" diye konuştu.
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Çiftçi harekete geçti
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