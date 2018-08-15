Çiftçi harekete geçti

Antalya
'da
örtü altı tarım
ın önemli merkezleri arasında bulunan Aksu ilçesinde çiftçiler, yükselen dolar fiyatları karşısında üretimi harekete geçirmek için sebze fidanlarını toprakla 1 ay önceden buluşturma kararı aldı. Çiftçilerin hedefinde Türk lirasının dolar karşısında değer kaybının önüne geçmek var. Yükselen dolar fiyatlarına karşı rest çektiklerini ifade eden Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan Şahin, "Normalde bizim topraklarımız 2 ay boyunca nadasta kalır. Son günlerde yükselen dolar fiyatları karşısında üretimi harekete geçirmek için nadası 1 ay önceden sonlandırıyoruz. Amerika'nın dolar restine bizde üretimle rest çekiyoruz. Toprak ve fideyi bir ay erken buluşturacağız" dedi. Şahin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye seslenerek, "Biz dolara karşı bir üretim restini çekiyoruz. Türkiye
kendi kendisine yetebilen bir ülkedir. Ülkemizde ne tüketiliyorsa biz kendimiz üretelim" diye konuştu.