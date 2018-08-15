Denize girdi kalp krizi geçirip öldü

Muğla
'nın
Fethiye ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kalp krizi geçiren Hasan Çimen
hayatını kaybetti. Antalya
'nın Korkuteli ilçesinden Fethiye'ye yakın dostlarıyla tatile giden Hasan Çimen (48) Karaot Plajında denize girdi. Kalp krizi geçirdiği sanılan Çimen suyun üzerinde baygın vaziyette kaldı. Yakınlarının kendi araçlarıyla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Çimen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Telekom'dan emekli teknisyen olduğu öğrenilen Hasan Çimen'in cenazesi memleketine gönderildi.