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Denize girdi kalp krizi geçirip öldü

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018
Denize girdi kalp krizi geçirip öldü
'nın Fethiye ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kalp krizi geçiren hayatını kaybetti. Antalya'nın Korkuteli ilçesinden Fethiye'ye yakın dostlarıyla tatile giden Hasan Çimen (48) Karaot Plajında denize girdi. Kalp krizi geçirdiği sanılan Çimen suyun üzerinde baygın vaziyette kaldı. Yakınlarının kendi araçlarıyla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Çimen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Telekom'dan emekli teknisyen olduğu öğrenilen Hasan Çimen'in cenazesi memleketine gönderildi.
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