Elmalı’da Türel rüzgarı

Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi
'ni açtı, esnafla kucaklaştı ve geçtiğimiz hafta selden zarar gören çiftçilerle bir araya geldi. Başkan Türel, Elmalı'da kültür merkezi açılışı öncesinde esnaf ziyareti yaptı. Başkan Türel, kendisini yer sofrasına davet eden esnafı da kırmadı. Onların azığını paylaşan Başkan Türel, esnaftan helallik isteyerek ayrıldı. HAVUZLU KÜLTÜR MERKEZI
Menderes Türel, Büyükşehir Belediyesi'nin Elmalı'ya kazandırdığı 'Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi'nin açılışını da gerçekleştirdi. Başkan Türel, "1985'ten beri maalesef yılan hikâyesine dönen bir proje. Ve şimdi kapalı yüzme havuzumuz bile var" diye konuştu. Elmalı Otogarı'nın 25 Eylül'de ihalesinin yapılacağını müjdeleyen Başkan Türel, en kısa zamanda yer teslimi yaparak inşaatını tamamlamayı planladıklarını söyledi. Menderes Türel, selde zarar gören Elmalı'daki Salur, Yılmazlı ve Karaköy'de vatandaşları ziyaret etti. Başkan Türel, devletin bütün kurumlarının seferber olduğunu söyleyerek "Bir daha bu tür afetler olmaması için gerekli önlemleri alacağız" dedi.