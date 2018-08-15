Kurtdereli de Antalya’nın

BUGÜN NELER OLDU

Balıkesir Karasi Belediyesi tarafından düzenlenen 59'uncu Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'ni, finalde Orhan Okulu'yu yenen İsmail Balaban kazandı. 59'uncu kez düzenlenen Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Konyaaltı Belediyesi adına güreşen İsmail Balaban oldu. Döşemealtı Belediyesi adına güreşen Orhan Okulu ikinci olurken Serik Belediyesi adına güreşen Ali Gürbüz ve Kocaeli Belediyesi adına güreşen Tanju Gemici de üçüncü oldu.Final müsabakasında elense ve tırpanlar adeta havada uçuştu. Ezeli rakipler Orhan Okulu ve İsmail Balaban final müsabakasında birbirlerine sık sık elense ve tırpan vurdu. Mücadele çok sert geçerken zaman zaman faullü güreştiklerinden dolayı meydan hakemi pehlivanları ikaz etti. Pehlivanların hırsı dikkat çekerken iki pehlivanın ustalarının da gergin olması gözlemlendi.Kurtdere er meydanında çok çetin mücadeleler oldu. Hasan Cengiz, Mehmet Yeşil Yeşil'i; Orhan Okulu, Okan Acar'ı; Recep Kara, Fatih Atlı'yı; Şahali Kurt, Güngör Ekin'i; İsmail Balaban, İsmail Erkal'ı; Orhan Okulu, İbrahim Çoraman'ı; Serhat Balcı, Cengizhan Şimşek'i; Kürşat Korkmaz, Şahali Kurt'u; Recep Kara Süleyman Aykırı'yı; Ünal Karaman, Turan Balaban'ı; Serhat Gökmen, Hamza Köseoğlu'nu; İsmail Balaban, Kürşat Korkmaz'ı; Orhan Okulu, Hasan Cengiz'i; Ali Gürbüz, Ertuğrul Dağdeviren'i; Serhat Balcı, Serhat Gökmen'i; Ali Gürbüz, Ünal Karaman'ı; Ali Gürbüz, Recep Kara'yı; Tanju Gemici, Serhat Balcı'yı; İsmail Balaban, Şaban Yılmaz'ı çok çetin bir mücadele sonunda yendi. Son olarak final müsabakasında ise İsmail Balaban, Orhan Okulu'yu yine sert bir mücadele ile yendi.Başpehlıvanlık mücadelelerinde İsmail Balaban ile Şaban Yılmaz arasında geçen müsabakada açık düşen Şaban Yılmaz yenik sayıldı. Karar ilan edilince Şaban Yılmaz itiraz etti. İtiraza devam eden Şaban Yılmaz bir anda cazgır Salih Bozan'ın mikrofonunu alarak itirazını mikrofondan dile getirdi. Fakat hakem heyetinin kararı değişmedi.RAKIBI Orhan Okulu'yu yenerek başpehlivan olan İsmail Balaban duygularını SABAH Akdeniz'le paylaştı. Balaban, "Başpehlivanlığı hak ettiğimi düşünüyorum. Sonuna kadar savaştım ve birinci olmayı başardım. Başpehlivanlığımı öncelikle aileme ve tüm sevenlerime armağan ediyorum. Başta beni destekleyen Konyaaltı Belediye Başkanımız Muhittin Böcek olmak üzere tüm destekçilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Trakya Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiyim. Hocalarıma ve rektörümüze selamlarımı iletiyorum" dedi