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Motosikleti ölüme sürdü

’nın ilçesinde emanet aldığı motosiklet ile yapan öldü. Kaza sırasında arkasında bulunan arkadaşı ise kaçtı

Giriş Tarihi: 15.8.2018
Motosikleti ölüme sürdü
Antalya'nın ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpan motosiklet sürücüsü öldü, arkadaşı ise yaralandı. saat 00.00 sıralarında Türkler Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Erkan Boz (28), ismi öğrenilemeyen arkadaşıyla Alanya istikametine seyir halindeyken yönetimindeki 07 HIZ 93 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Kazada, kaldırım kenarına başını çarpan Boz olay yerinde hayatını kaybetti.

ARKADAŞI KAÇTI
Görgü tanıklarının ifadesine o sırada Boz'un arkadaşı sağlık ekipleri gelince ailesi haber verme bahanesiyle kaza yaptıkları motosikletle yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. Jandarma ekipleri, olay yerinden yaralı şekilde uzaklaşan Boz'un arkadaşının bulunması için harekete geçti. Öte yandan kazaya karışan motosikletin Şükrü Uyar isimli kişiye ait olduğu ortaya çıktı. Yaşamını yitiren Erkan Boz emanet aldığı motosikleti gece geç saatlere kadar getirmeyince Uyar'ın jandarmaya şikayetçi olduğu öğrenildi.
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Motosikleti ölüme sürdü
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