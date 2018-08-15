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Otelde yangın paniği

MUHARREM MANĞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018
Otelde yangın paniği
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde yangın çıktı. Dumandan etkilenen bazı turistler tedbir amaçlı hastanelere kaldırıldı. Ilıca Mahallesi Kumköy turizm bölgesinde beş yıldızlı bir otelin mutfak bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına önce otel personeli ardından Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, yangın sırasında dumandan etkilenen bazı turistler tedbir amaçlı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yangın nedeniyle otelin içini duman kaplarken, tatil yapan turistler ise başka otellere tahliye edildi.
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Otelde yangın paniği
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