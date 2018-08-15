Otelde yangın paniği

Antalya
'nın
Manavgat ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde yangın çıktı. Dumandan etkilenen bazı turistler tedbir amaçlı hastanelere kaldırıldı. Ilıca Mahallesi Kumköy turizm bölgesinde beş yıldızlı bir otelin mutfak bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına önce otel personeli ardından Antalya
Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, yangın sırasında dumandan etkilenen bazı turistler tedbir amaçlı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yangın nedeniyle otelin içini duman kaplarken, tatil yapan turistler ise başka otellere tahliye edildi.