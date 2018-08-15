Otistik çocuklar Salda Gölü’nde

Özel
eğitim merkezlerinde eğitim gören otizmli çocuklar, Burdur
'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü
'nü ziyaret etti. EĞİTİM VERİLİYOR
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi
, Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından uygulanan, 'Gizemli Çocuklar Doğada-2' projesi kapsamında 10 otizmli çocuk, aileleri ve yüksekokul öğrencileri, doğal güzelliğiyle büyüleyen Salda Gölü'nü gezerek, teleskopla gözlemde bulundu. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Tabur, projenin kuşlar, bitkiler, coğrafya ve topoğrafya gibi doğa eğitimi içeren bir programı olduğunu belirtti. Tabur, proje kapsamında otizm konusunda uzman kişilerin, çocukların aileleriyle de bir araya geldiğine dikkat çekti.