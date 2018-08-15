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Tarih yazmaya devam

Kurtdereli Güreşleri’nde her boyda pehlivanları kürsüdeydi. 26 madalya geldi

Giriş Tarihi: 15.8.2018
Tarih yazmaya devam
14 kategoriden oluşan lerin yarısında Antalyalı pehlivanlar dereceye girerek büyük bir başarı sağladı. Madalya alan pehlivanların 26'sının memleketinin olduğu görüldü.

BOY ATLADILAR
Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri 3 gün yapıldığı için küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta boyunda 1 ve 2'nci olan sporcular bir üst boyda güreşmeye hak kazandılar. Küçük orta küçük boyda Antalyalı Tufan Güzel birinci, Antalyalı Süleyman Kozakoğlu da ikinci olarak bir üst boya güreşmeye hak kazandı. Yine büyük orta boyunda Antalyalı Yusuf Minta birinci olarak Antalyalı Gürkan Balcı da ikinci olarak başaltı boyuna yükseldiler.
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