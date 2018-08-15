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Tercihte minimum hata payı

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018
Tercihte minimum hata payı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerin doğru tercih yapabilmeleri için 'Tercih Danışmanlığı Merkezleri' hizmet verdi. Dün sona eren tercihler için Antalya'nın tüm ilçelerinde faaliyet gösteren toplamda 118 merkezde üniversiteye yerleşecek öğrenci adayları ile veliler doğru tercih için bilinçlendirildi. İl Müdürü Yüksel Arslan, tercih sürecinde öğrencilerin gelecekleri için verilecek kararın önemini vurguladı. Arslan, "Tercih hatalarını minimum seviyeye indirmeye çalıştık" dedi.
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Tercihte minimum hata payı
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