Tercihte minimum hata payı

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Eğitim Bakanlığı tarafından Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerin doğru tercih yapabilmeleri için 'Tercih Danışmanlığı Merkezleri' hizmet verdi. Dün sona eren tercihler için Antalya
'nın tüm ilçelerinde faaliyet gösteren toplamda 118 merkezde üniversiteye yerleşecek öğrenci adayları ile veliler doğru tercih için bilinçlendirildi. Antalya
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Müdürü Yüksel Arslan, tercih sürecinde öğrencilerin gelecekleri için verilecek kararın önemini vurguladı. Arslan, "Tercih hatalarını minimum seviyeye indirmeye çalıştık" dedi.