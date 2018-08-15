Türkiye Festivali Avrupa’ya yayılsın

Antalya
Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, Rusya
'nın başkenti Moskova
'da yapılan Türkiye Festivali
'nin Avrupa ülkelerinde de yapılması gerektiğini söyledi. 2019'DA ALMANYA ÖNERISI
Tüketiciye inen festivallerin Avrupa'da da yapılmasının etkili sonuçlar doğuracağını kaydeden Ege, "Rusya'da geçen yıl ilk kez düzenlenen Türkiye Festivali'nin ülkemize geri dönüşü güzel oldu. Türkiye Festivali benzeri bir festivalin, 2019'da Almanya
'nın Frankfurt veya Berlin
gibi büyük bir kentinde yapılması, tanıtım ve kültürel kaynaşma açısından iyi olacaktır" diye konuştu.