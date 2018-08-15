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Avrupa’ya yayılsın

Giriş Tarihi: 15.8.2018
Türkiye Festivali Avrupa’ya yayılsın
Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, 'nın başkenti 'da yapılan 'nin Avrupa ülkelerinde de yapılması gerektiğini söyledi.

2019'DA ALMANYA ÖNERISI
Tüketiciye inen festivallerin Avrupa'da da yapılmasının etkili sonuçlar doğuracağını kaydeden Ege, "Rusya'da geçen yıl ilk kez düzenlenen Türkiye Festivali'nin ülkemize geri dönüşü güzel oldu. Türkiye Festivali benzeri bir festivalin, 2019'da 'nın Frankfurt veya gibi büyük bir kentinde yapılması, tanıtım ve kültürel kaynaşma açısından iyi olacaktır" diye konuştu.
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Türkiye Festivali Avrupa’ya yayılsın
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