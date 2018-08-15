Yapılandırmaya 64 bin başvuru

SGK Antalya
İl Müdürü Nejat Deniz, Antalya
'da 1 milyar 680 milyon TL'lik borcun yapılandırıldığını söyledi. Borç
larını yapılandırmak için başvuran vatandaşların birçok avantajdan yararlandığını söyleyen Deniz, "Yapılandırma için herhangi bir teminat istenmemektedir. Yapılacak ödemeler nispetinde hacizler kaldırılacak, taksitlendirmede ilk taksidin ödenmesi durumunda 'borcu yoktur' yazısı alınabilecek" dedi. Deniz, "12 Ağustos tarihi itibariyle kentimizde borcunu yapılandırmak isteyen 64 bin 545 kişinin başvurusunu aldık" diye konuştu.