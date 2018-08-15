Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Yaylada sağlık ve bakım

Yaylada sağlık ve bakım

, Gazipaşa yaylalarında sağlık kontrolü ve bakım yaptı. Büyükşehir ekipleri 3 günde yüzlerce vatandaşa hizmet verdi

Giriş Tarihi: 15.8.2018
Yaylada sağlık ve bakım
Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Gazipaşa'ya bağlı yaylalara sağlık, ağız ve diş sağlığı taraması, sosyal tespit ve mobil kuaför hizmetleri götürdü. Gazipaşa'ya bağlı yaylalardaki çocuk, genç, yaşlı bireylere doktor, hemşire, sosyolog, psikolog ve kuaför hizmeti götüren ekiplerin ilk durağı 1. Toroslar Günnercik Yayla Şenliği oldu.

YAYLALARI GEZDİLER
30 kişilik bir ekip ile ikinci etap programını deniz seviyesinden ortalama bin 850 metre yükseklikteki Belbaşı, Maha, Berem, Yunt, Beyobası ve Cimbiti yaylalarında gerçekleştiren Büyükşehir ekiplerinin, 4 günlük Gazipaşa programında 529 kişi sağlık taramasından, 564 kişi ağız ve diş sağlığı taramasından, 469 kişi kuaför hizmetlerinden, 28 kişi ise sosyal hizmetlerden faydalandırıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaylada sağlık ve bakım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN