Yaylada sağlık ve bakım

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Gazipaşa'ya bağlı yaylalara sağlık, ağız ve diş sağlığı taraması, sosyal tespit ve mobil kuaför hizmetleri götürdü. Gazipaşa'ya bağlı yaylalardaki çocuk, genç, yaşlı bireylere doktor, hemşire, sosyolog, psikolog ve kuaför hizmeti götüren ekiplerin ilk durağı 1. Toroslar Günnercik Yayla Şenliği oldu.30 kişilik bir ekip ile ikinci etap programını deniz seviyesinden ortalama bin 850 metre yükseklikteki Belbaşı, Maha, Berem, Yunt, Beyobası ve Cimbiti yaylalarında gerçekleştiren Büyükşehir ekiplerinin, 4 günlük Gazipaşa programında 529 kişi sağlık taramasından, 564 kişi ağız ve diş sağlığı taramasından, 469 kişi kuaför hizmetlerinden, 28 kişi ise sosyal hizmetlerden faydalandırıldı.