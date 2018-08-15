Yeni sezon öncesi Bilfen buluşması

BİLFEN
Yayın Grubu Türkiye'nin dört bir yanından gelen bayileri ile Kıbrıs
'ta buluştu. 8'inci bayi toplantısı 700'ü aşkın katılımcı ile gerçekleşti. Toplantıda bayiler içerikleri güncellenmiş ve zenginleştirilmiş okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise yayınları ile yayın grubuna ait yeni dijital platformlar hakkında detaylı bilgiler aldılar. DEĞERLER EĞİTİMİ
Bilfen Şirketler Grubu Başkan Vekili Fatih Öztürk Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yeni kabinede yer almasından duyduğu memnuniyeti de dile getirirken yeni bakanın eğitim, öğretim sektörü için çok önemli bir değer olduğunu vurguladı. Genel Müdür Burcu Yağcı ise, "Bu yıl toplantımızın değerler eğitimi üzerine kurguladık. Öz kültürüyle beslenen tüm öğrencilerin yanındayız" dedi. Organizasyon sonundaki gecede Bülent Serttaş
'ın sahne almasıyla konuklar unutulmaz anlar yaşadı.