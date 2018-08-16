100 günlük planın ilk meyvesi

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Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 günlük eylem planının ilk meyveleri Antalya
'da DSİ tarafından toplanmaya başlandı. 100 Günlük Eylem Planı içinde yer alan ve DSİ tarafından inşa edilen 'İçme suyu Projelerinde' sona gelindi. DSİ Genel Müdürü Murat Acu, "Antalya
'nın Alanya ilçesinin içme suyu sorununu tamamen ortadan kaldırmak için projelendirilen Alanya İçme suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi inşaatlarında sona gelindi" dedi. BİTMEK ÜZERE
Projenin su kaynağının Dim Barajı olduğunu ifade eden Genel Müdür Acu, "Alanya içme suyu arıtma tesisinde sızdırmazlık testlerine başlandı. Yakın zamanda içme suyu testlerine da başlanacak. İsale hattında ise boru döşeme işlemleri tamamlandı, arıtma tesisinde montaj çalışmalarında sona gelindi. Proje ile Dim Barajı'ndan alınacak günlük 90 bin metreküp ham su arıtılarak 484 bin 610 kişiye yıllık 47.3 milyon metreküp içme suyu temin edilecek. Alanya ilçesinin 2045 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacaktır" dedi.