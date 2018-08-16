Atıklar dönüşümde

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Konyaaltı Belediyesi, kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli ve elektronik cihazları toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor. 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde 14 farklı atık toplanarak ayrıştırılıyor. Okullardan, kamu kurumlarından, marketlerden ve vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda kullanım ömrünü tamamlamış atık pil, elektrikli ve elektronik atıklar toplanıyor.Konyaaltı Belediyesi ekipleri, 2018 yılı içerisinde 3 ton atık pil ve bin 400 adet elektronik atık toplama işlemi gerçekleştirdi. Atık Getirme Merkezi'nde ayrıştırılan atıklar tır ile geri dönüşüm merkezine gönderildi. Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı'nda başlatılan geri dönüşüm kampanyalarının meyvelerini almaya başladıklarını söyledi.