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Carettalar Vali korumasında

’nın ünlü Çıralı sahilindeki yuvalarından çıkan yavru caretta carettalar, mavi sularla buluşturuldu. Vali Karaloğlu, “Bu plajların sadece bizim olmadığını bilmemiz gerek” dedi

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Carettalar Vali korumasında
Antalya'nın Çıralı sahilindeki yuvalarından çıkan yavru deniz kaplumbağaları, denize kavuştu. Kemer ilçesinde yumurtalarından çıkan yavruların denizle buluşma süreçleri devam ediyor. Caretta caretta yavrularının zorlu yolculuklarına Valisi ve çok sayıda turist de eşlik etti. Karaloğlu, Ulupınar Çevre Koruma, Geliştirme ve İşletme Kooperatifi üyesi olan ve çevresinde 'caretta babası' olarak tanınan Bayram Kütle ile yuvaları açtı. Yuvalardan çıkan yavruların tespiti yapılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

YAŞAMAK HAKLARI
Vali Münir Karaloğlu, "Bu sahilleri kullanacağız ama bu sahillerde bizim kadar yaşama hakkı olan başka canlılar var. Onların yaşam haklarına da saygı duyacağız. Herkes bu plajları başka canlıların da kullandığını bilmeli. Belirlenen yuvalara kesinlikle dokunmamalı" diye konuştu.
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Carettalar Vali korumasında
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