Carettalar Vali korumasında

Antalya
'nın Çıralı sahilindeki yuvalarından çıkan yavru deniz kaplumbağaları, denize kavuştu. Kemer ilçesinde yumurtalarından çıkan yavruların denizle buluşma süreçleri devam ediyor. Caretta caretta yavrularının zorlu yolculuklarına Antalya
Valisi Münir Karaloğlu
ve çok sayıda turist de eşlik etti. Karaloğlu, Ulupınar Çevre Koruma, Geliştirme ve İşletme Kooperatifi üyesi olan ve çevresinde 'caretta babası' olarak tanınan Bayram Kütle ile yuvaları açtı. Yuvalardan çıkan yavruların tespiti yapılarak vatandaşlar bilgilendirildi. YAŞAMAK HAKLARI
Vali Münir Karaloğlu, "Bu sahilleri kullanacağız ama bu sahillerde bizim kadar yaşama hakkı olan başka canlılar var. Onların yaşam haklarına da saygı duyacağız. Herkes bu plajları başka canlıların da kullandığını bilmeli. Belirlenen yuvalara kesinlikle dokunmamalı" diye konuştu.