Dokuma’ya tarihi uçak

Antalya
Kepez Belediyesi, tarihi tren lokomotifinden sonra Antalya
'ya uçak da getirdi. İlk Türk Uçağı olan K-VI'nın replikasının yapımı tamamlanarak, sergilenecek Dokuma'ya getirildi ve montajına başlandı. İlk Türk Uçağı olan K-VI'nın gerçeğe en yakın tek reflikası Sakarya Karasu'daki 6 aylık yapım aşamasının ardından tırla Antalya'ya getirildi. DokumaPark'ta sergilenecek olan uçak, montajının ardından Antalyalıların ziyaretine açılacak. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Biz milli tarihimizin içerisindeki büyük kahramanları tarihimizin akışı içerisindeki yapmış oldukları katkıları ve onların bize bırakmış oldukları aziz hatırayı yaşatmak için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz" dedi.