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rüzgarı

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Dua Lipa rüzgarı
Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı , 'Regnum Live in Concert' serisi kapsamında Regnum Carya Otel'de konser verdi. 'deki ilk konserini veren Dua Lipa, saat 22.00'de sahneye çıktı. Bir saat sahnede kalan Dua Lipa'yı yerli ve yabancı yaklaşık 3 bin müziksever izledi. Lipa, özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserinde hareketli şarkları yanında slov şarkılara da yer verdi. Danslarıyla izleyenleri coşturan Lipa'ya sahne performansında dansçılar da eşlik etti. Ünlü şarkıcı Dua Lipa, ekibiyle birlikte geceliği 15 bin dolar olan villada kaldı.
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Dua Lipa rüzgarı
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