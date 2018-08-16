Eşe dosta yer kalmadı

Antalya
'da
bayram tatilinde 5 yıldızlı otellerden pansiyonlara kadar hiçbir konaklama tesisinde yer kalmadı. İşletmeciler, yakınlarına bile yatak bulamıyor. IC Hotel Genel Müdürü Nihat Tümkaya, ağustos ayında dolulukların yüzde 97'yi bulduğunu belirterek "Dostlarımız veya eski misafirlerimize maalesef yer veremiyoruz. Bunun için diğer otelci dostlarımızı da aradığımız zaman onlar da yer olmadığını belirtiyor" dedi. EN İYİ YILLARDAN BİRİ
The Land Of Legends Genel Müdürü Çetin Pehlivan ise dolulukların en yüksek seviyeye ulaştığını belirterek "Bayramda yüzde 100'e ulaştık. Bayramda yer arayan kendi eş, dost, yakınlarımız için de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz, fakat her yer şu an doldu" dedi.