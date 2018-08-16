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Karyağdı armudu masaya yatırıldı

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Karyağdı armudu masaya yatırıldı
Antalya'nın Korkuteli ilçesine özgü yetişen Karyağdı armudunun coğrafi işaretli ürünler arasına alınarak markalaştırılması ve patentini almasının ardından ilk geniş toplantı Korkuteli Ziraat Odasında gerçekleşti. Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, "Artık yoğun bir çalışma yaparak, kaliteli ürün yetiştirme ve pazarlama konusunda çalışmalar yapmalıyız" dedi. Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ise "Karyağdı Armudu'nun ekonomik değerinin artırılması için başladığımız çalışmalarımız sonrasında hemşerilerimize verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.
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Karyağdı armudu masaya yatırıldı
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