Mahalleyi fare bastı

Antalya
'nın Muratpaşa ilçesi sınırları içerisinde bulunan Sinan Mahallesi
1269 sokağı adeta fareler bastı. Vatandaşlar ürkütücü büyüklükteki farelerin evlerini ve kendilerini tehdit ettiğini söylerken, durumdan CHP
'li Muratpaşa Belediyesi
'ni sorumlu tuttu. ÇÖP SEBEBİYET VERDİ
Yaklaşık 1 yıl önce belediyenin 1269 sokakta, yer altı çöp konteynırını lağım giderinin yanına yerleştirdiğini iddia eden mahalle sakinleri, çöpün fare yuvasına döndüğünü söyledi. Belediyenin çoğu kez çöpleri toplamaması nedeniyle çöpün taştığını belirten mahalleli, kokudan pencere açamadıklarını belirtti. TURUNÇ MASA GEÇİŞTİRDİ Mirkelam Apartmanı
'nda oturan vatandaşlar, apartmanlarının hemen önüne yerleştirilen konteynırın yarattığı olumsuzluğu defalarca belediyenin çağrı hattı 'Turunç Masa
'ya ilettiklerini fakat sonuç elde edemediklerini ifade etti. En az 20 kez Turunç Masa'yı aradıklarını belirten vatandaşlar ilaçlama istediklerini fakat ilaçlama yerine belediye yetkililerin su döküp gittiklerini öne sürdü. KOYACAK YER BULAMADILAR
Mirkelam Apartmanı sakinleri ısrarla Tunç Masa'ya şikayet bırakmaları üzerine, belediye yetkililerinin konteynırları yerinden çıkarıp sokak üzerine başı boş koyarak 4 gün beklettiklerini ifade etti. Çıkarılan konteynır çukurunu fareler mesken tutarken, vatandaşların yoğun şikayetleri üzerine belediye ekipleri ince betonla alanı kapatmaya çalıştı. Ancak büyük boyuttaki fareler ince betonu delerek mahalleliyi rahatsız etmeye devam etti. Bu sırada, Turunç Masa'dan vatandaşlara 'Çöpü koyacak başka yer bulamadık" cevabı geldi. Vatandaşlar CHP'li belediyenin yönetiminden şikayet ederken, "Yönetemiyorsanız görevi bilenlere bırakın. Koca koca insanlar farelerden korkar oldu" ifadelerini kullandı. YERLEŞİK YABANCILAR TEPKİLİ
Çöpün bulunduğu Mirkelam Apartmanı'nda yaşayan yabancı uyruklu ailelerin sayısı bir hayli fazlayken, yabancı vatandaşlar yaşanan durumu komik olarak nitelendiriyor. Vatandaşlar turizm kenti Antalya
'da böyle görüntülerin yaşanma- sının şehrin imajını zedelediğini söylediler.